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Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
KİLİS’te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Aşıt Mahallesi Abidin Ağa Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan belediyeye bağlı konakta çalışanlar, harekete...
GENEL 19.12.2019, 14:51
KİLİS’te, park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Aşıt Mahallesi Abidin Ağa Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan belediyeye bağlı konakta çalışanlar, harekete geçti. İlk olarak park halindeki otomobilin sahibine ulaşıldı. Sahibi ile çevredekilerin uğraşlarına rağmen kedi sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erlerinin çalışmasının ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Belediyeye ait konak görevlileri, kurtarılan kediye et ve süt verip, itfaiye erlerine teşekkür etti.
Aşıt Mahallesi Abidin Ağa Caddesi üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan belediyeye bağlı konakta çalışanlar, harekete geçti. İlk olarak park halindeki otomobilin sahibine ulaşıldı. Sahibi ile çevredekilerin uğraşlarına rağmen kedi sıkıştığı yerden çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erlerinin çalışmasının ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Belediyeye ait konak görevlileri, kurtarılan kediye et ve süt verip, itfaiye erlerine teşekkür etti.
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