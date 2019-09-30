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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

GAZİANTEP'te sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı, Tellinaz Yılmazkaya (91)  hayatını kaybetti. Kaza, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmek isteyen Ethem Y., geri manevra...

GENEL 30.09.2019, 15:34
GAZİANTEP'te sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı, Tellinaz Yılmazkaya (91)  hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmek isteyen Ethem Y., geri manevra yaptığı sırada arkasından geçen Tellinaz Yılmazkaya'yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yeri düşen yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yılmazkaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tellinaz Yılmazkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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