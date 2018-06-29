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Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli uzandı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ve ayağı kırılan köpeğe yardım eli uzandı. Yeni Mahalle'deki Göksun Caddesi'nde dün yoldaki köpeğe araç çarpıp kaçtı. Çarpma nedeniyle...

Otomobilin çarptığı yaralı köpeğe yardım eli uzandı
KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralandığı düşünülen ve ayağı kırılan köpeğe yardım eli uzandı.
Yeni Mahalle'deki Göksun Caddesi'nde dün yoldaki köpeğe araç çarpıp kaçtı. Çarpma nedeniyle arka sağ ayağı kırılan köpek, Cevdet Avan'ın evinin önüne kadar geldi. Köpeğin ayağa kalkamadığını ve sürünerek gelmiş olabileceğini belirten Avan, köpeğe yardım edilmesi için birçok yeri aradığını ancak sonuç alamadığını söyledi. Olayın basına yansımasıyla durumdan haberdar olan Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan’ın talimatı ile sabah saatlerinde yaralı köpek veterinere götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ’A SEVK EDİLDİ
Sağ bacağında kırık olduğu belirlenen köpek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bunun üzerine Andırın'a gelen Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, tedavi ve bakımları için köpeği özel araçla alarak Kahramanmaraş Hayvan Barınağına götürdü. Vatandaşlar ise yaralı köpeğe sahip çıkan yetkililere teşekkür etti.

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