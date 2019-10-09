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Otomobilin çarptığı vaşak öldü
AMASYA’nın Hamamözü ilçesinde otomobilin çarptığı vaşak öldü. Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hayvanı alarak veterinere...
GENEL 09.10.2019, 13:54
AMASYA’nın Hamamözü ilçesinde otomobilin çarptığı vaşak öldü.
Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.
Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.
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