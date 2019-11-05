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Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)
KAZA ANI KAMERADA Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli...
GENEL 05.11.2019, 14:02
KAZA ANI KAMERADA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Mehmet Çakal'ın (52), bisikletine otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün bisikletli Çakal'a çarptıktan sonra karşı şeride geçip, olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()
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