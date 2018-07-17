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Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine 'Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz YENİDEN --------------------- Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde,...

Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine
'Otomobilin çarptığı 2 yaya, hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden veriyoruz

YENİDEN
---------------------

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dilara Önal (16) ile Ufuk Toğul (47) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden Y.G. (19) yönetimindeki 35 ADL 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen eğlence mekanı işletmecisi Ufuk Toğul ile annesiyle babasının boşandığı öğrenilen lise 2'nci sınıf öğrencisi Dilara Önal'a çarptı. Kazada, iki yaya ile otomobilde bulunan İrem Y. (19) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar İrem Y. ve Ufuk Toğul'u İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dilara Önal'ı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Toğul ve Önal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
TANIŞIKLIKLARI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
​Öte yandan, polis ekipleri, annesi Kezban Ç. ile birlikte Ödemiş ilçesinden İzmir'e gezmek için gelen Önal'ın, Toğul'la tanışıklıkları olup olmadığını araştırıyor. Her iki tarafın aileleri de böyle bir tanışıklığın olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını belirtti.

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