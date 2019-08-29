Otomobilin bacağını ezdiği kediye hayvanseverler sahip çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin sol arka bacağını ezdiği sokak kedisinin, hayvanseverler tarafından tedavisi üstlenildi.

Veysipaşa Mahallesi'nde geçen salı günü yolun karşısına geçmeye çalışan 3,5 aylık 'Mav Mav' adlı kediye, bir otomobil çarptı. Kedinin sol arka bacağı, lastiğin altında ezildi. Vatandaşların haber vermesiyle Aydın Sevimli Patiler Dernek Başkanı Jale Koç ve üyeleri olay yerine geldi. Kediyi bulunduğu yerden alan hayvanseverler, kliniğe götürdü. Yavru kedinin kırık bacağına platin takıldı. Hayvansever Jale Koç, "Sokak canlarından birisine otomobil çarpmış. Yaralı kediyi hemen kliniğe götürerek tedavisini yaptırdık. 3 günden beri klinikte tedavi altında iyileşmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah 'Mav Mav' eskisi gibi yürüyebilecek" dedi.



