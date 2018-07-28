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Otomobilin arkasına bağlanan köpeğin çalıntı olduğu iddiasına soruşturma

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çiftçi Ramazan D.'nin (55), otomobilinin arkasına bağlayıp sürüklediği iddia edilen Kangal cinsi köpeğin, çalıntı olduğu öne sürüldü. İddialar üzerine savcılık...

Otomobilin arkasına bağlanan köpeğin çalıntı olduğu iddiasına soruşturma

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, çiftçi Ramazan D.'nin (55), otomobilinin arkasına bağlayıp sürüklediği iddia edilen Kangal cinsi köpeğin, çalıntı olduğu öne sürüldü. İddialar üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Fethiye- Antalya karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında, otomobilin arkasına bağladığı Kangal cinsi bir köpeği sürüklerken görüntüleri çekilen çiftçi Ramazan D. (55), olayın ardından polis tarafından gözaltına aldı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen, köpeğini aracın bagajına koyduğunu, düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ramazan D.'ye 4 bin 252 TL para cezası kesildi.
Sağlık durumu iyi olan köpek ise, Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği açıklandı. Ancak köpeğin çalıntı olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Köpeği aracının arkasında sürükleyen zanlının köpeğin kendisine ait olduğunu iddia etmesi üzerine hakkında idari para cezası uygulanmasıyla birlikte, adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda, geçen perşembe günü gözaltına alınan zanlı, ertesi gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca bazı kişilerin köpeğin kendilerine ait olduğunu iddia etmeleri karşısında, hırsızlık suçu yönünden de soruşturmaya girişilmiştir" denildi.

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