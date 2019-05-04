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Otomobilin alt geçide düştü: 6 yaralı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobil alt yola düştü. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Uğurluoğlu'nun kullandığı 09 EE 965 plakalı...

Otomobilin alt geçide düştü: 6 yaralı
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobil alt yola düştü. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan Uğurluoğlu'nun kullandığı 09 EE 965 plakalı hafif ticari araç, Beylerbeyi Kavşağı girişinde Savaş Yıldız'ın kullandığı 60 AD 134 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak alt yola düştü. Hafif ticari araç ise direğe çarpıp, durdu. Kazada her 2 sürücü ile araçlarda bulunan Ayşe Uğurluoğlu, Necati Girgin, Ramazan Girgin ve Muazzez Yıldız yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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