Otomobile soğuktan brandalı koruma

SİBİRYA soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde sürücüler, kapalı garaja koyamadıkları araçları sıfırın altında 20-30 derecede çalışabilmesi için farklı yöntemler geliştiriyor. Karsta bir otomobilin sahibi, aracı branda ile sararak yakıt deposu ve diğer aksamlarını korumaya aldı.Kars'ta kapalı garaj yerine cadde, sokaklara park edilen araçları Sibirya soğuklarından korumak için değişik formüller uygulanıyor. Kimi naylonla, kimi battaniye ile otomobili sararken ismini açıklamak istemeyen bir kişi de aracın alttan soğuk almasını önlemek için çevresini branda ile kapattı. Otomobilin kaportasına brandayı sıkıca tutuşturan araç sahibi, "Kışın insanlar, üşümemek için pantolon ve gömlek altına yünlü giyecekler giyerler. Ben de bu yöntemden yola çıkarak otomobilin altına branda ile kapattım. Soğuğun girişini önleyince, otomobil daha kolay çalışmaya başladı. Diğer zamanlarda uzun süre marşa basıyorsunuz. Akü boşalıyor. Bu kez takviye yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Branda yöntemini soğuk kentlerde yaşayanlara tavsiye ederim" diye konuştu.

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