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Otomobile giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin tekerlek bölümüne girip buradan çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Altay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine park edilen Mert Cansıkmaz'a ait 45 C 6926 plakalı otomobilin...

Otomobile giren yavru kediyi itfaiye kurtardı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin tekerlek bölümüne girip buradan çıkamayan yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Altay Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerine park edilen Mert Cansıkmaz'a ait 45 C 6926 plakalı otomobilin sağ arka tekerlek bölümüne yavru kedi girdi. Kedinin sesini duyan esnaf, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, 15 dakikalık çalışmayla kediyi kurtardı. Gözlerinde yara olan kediyi bir kişi sahiplendi. Kedinin gözleri için gerekli tedavinin yaptırılacağı belirtildi.
Araç sahibi Mert Cansıkmaz, "Geçen hafta otomobilimi buraya park ettim. Az ileride bulunan iş yerinde çalışıyordum. Mahalle esnafının haber vermesi üzerine aracın başına gelerek, itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardımcı oldum" dedi. Çarşı esnafından Ülvi Tatlı ise "İki gündür kedi sesi geliyordu. Otomobilden geldiğini anladık. Tedavisi yapılacak" dedi.

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