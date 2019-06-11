Otomobile giren kediyi itfaiye kurtardı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, ()-FATİH'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Su verilen yavru kedi parka salındı.
Fatih Millet Caddesi'nde otomobilden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri otomobilin içinde plastik panele sıkışan kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Kedi, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Muayene edilen yavru kedi parka salındı.
(FOTOĞRAF)
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, ()-FATİH'te otomobile giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Su verilen yavru kedi parka salındı.