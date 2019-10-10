Son Dakika
Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sağa dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Dönmez (21), hayatını kaybetti. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat...
GENEL 10.10.2019, 15:45
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sağa dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Dönmez (21), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde meydana geldi. Park yerine girmek için sağa manevra yapan Fatih Erbengi yönetimindeki 35 PZ 684 plakalı otomobile, arkadan gelen Ömer Dönmez yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazada, motosikletin kasksız sürücü Dönmez, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Dönmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Fatih Erbengi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2