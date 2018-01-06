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Otomobilden inerken bu hareketi yapmayın

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL'da alışveriş için kısa süreliğini durarak kontak anahtarını üzerinde bırakan sürücüleri takip ederek otomobilleri çalan Anıl E.(28) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Çengelköy'de bir otomobili...

Otomobilden inerken bu hareketi yapmayın

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL'da alışveriş için kısa süreliğini durarak kontak anahtarını üzerinde bırakan sürücüleri takip ederek otomobilleri çalan Anıl E.(28) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Çengelköy'de bir otomobili çalarken görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çengelköy'de 6 Aralık 2017 tarihinde polise başvuran B.M.Ö(31) adlı kadın alışveriş için bir marketin önünde durdup kontak anahtarını üzerinde bırakarak içeri girdiğini geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını söyledi. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde mağdur B.M.Ö.'nün ' aracından inmesinin hemen ardından yaklaşan bir kişinin otomobile bindiğini ve çalıştırarak uzaklaştığını gördü. Polis şüpheliyi ararken bu kez 20 Aralık 2017 tarihinde tekrar ortaya çıkan şüpheli bu kez mağdur S.S.(40)'ın kontak anahtarını üzerinde bıraktığı otomobili çaldı.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Oto hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan soruşurmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan Anıl E.(28) polis tarafından yakalandı. Yetkililer vatandaşları uyararak kısa süreliğinde olsa araçlarından indiklerinde mutlaka kontak anahtarını yanına almalarını istedi.

(FOTOĞRAF)

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