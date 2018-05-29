Otomobilde yılan paniği

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile girdiği görülen yılan paniğe neden oldu. Araç sahibi, çevredekiler ve itfaiyenin uğraşına rağmen çıkarılamayan yılanın kendiliğinden çıkması için aracın çevresine kükürt döküldü.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde, perşembe pazarının kurulduğu yerde park halindeki 07 HYE 05 plakalı otomobile, dün öğleden sonra yaklaşık 1 metrelik yılan girdiğini görenler, araç sahibi diş teknisyeni İsmail Temel'e haber verdi. Otomobilin yanına gelen İsmail Temel, çevredekilerle yılanı çıkarmayı başaramadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uzun çabalara rağmen yılanı çıkaramadı. Ekipler yılanın bulunduğu yerden çıkması için araç çevresine kükürt döktü.

'MUHTEMELEN GECE ÇIKTI'

Diş teknisyeni İsmail Temel, olayı haber aldığından beri aracına binmediğini ve otomobilin halen aynı yerde park halinde durduğunu söyledi. Yılanın muhtemelen gece araçtan çıktığını belirten Temel, "Yılanın araca girdiğini binamızın görevlisi görmüş. Yoldan geçen bir kadın da yılanı görünce çığlık atmış. İtfaiyeyi çağırarak yılanı çıkarmasını istedik ancak bulamadılar. Ne olur ne olmaz diye aracıma bir- iki gün daha binmeyi düşünmüyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI