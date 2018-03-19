Otomobilde doğan Yamaç bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, Tolunay Tavcı (19), doğum sancıları başlayan hamile eşi Seyhan Tavcı'yı (19), talep ettiği ambulansı beklemeden otomobiliyle hastaneye götürmek istedi. Sancıları artan kadın, geldikleri hastanenin önünde otomobilde doğum yaptı. Yamaç ismi verilen bebek, solunum yetmezliği nedeniyle helikopterle Konya'ya sevk edilirken, aile, ambulansla ilgili sıkıntı yaşandığını iddia edip, şikayetçi oldu.

Gökçebey ilçesinde oturan Tolunay Tavcı, 9 aylık hamile eşi Seyhan Tavcı'nın doğum sancılarının başlaması üzerine yakındaki 112 Acil Servis İstasyonu'na giderek, ambulans istedi. Tolunay Tavcı, sağlık görevlilerinin yönlendirmesiyle Gökçebey Devlet Hastanesi'ne gitti. Tavcı, hastanede işlemler sürerken, eşinin durumunu merak edip, eve döndü. Tolunay Tavcı, sancılarının iyice arttığını gördüğü eşini otomobiliyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürmek istedi. Yolda doğum sancıları iyice artan Seyhan Tavcı, acil servis önünde, otomobilin içinde doğum yaptı.

Doğum sonrası araca koşan sağlık görevlileri, anne ile bebeği hastaneye aldı. Burada ilk müdahalelerinin ardından anne Seyhan Tavcı, Zonguldak Kadın Doğum Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi, solunum sıkıntısı oluşan bebeğinin ise ambulans helikopterle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildimesine karar verildi. Otomobilde dünyaya gelen bebeğe, Yamaç ismi verildi.

AMBULANS HELİKOPTER SİS NEDENİYLE İNDİRİLEMEDİ

Ambulansla Kozlu Şehir Stadyumu'na getirilen Yamaç bebek için beklenen helikopterin pilotu, yoğun sis nedeniyle iniş yapamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmelerin ardından helikopterin Bolu'nun Mengen ilçesine indirilmesi kararlaştırıldı. Yamaç bebeği taşıyan ambulans da Mengen'e götürüldü.

POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yamaç bebeğin dedesi Tunay Tavcı, gelinin doğum sancılarının başlamasının ardından oğlunun ambulans talep ettiğini, ancak bir mağduriyet yaşandığını iddia edip, şikayetçi olduklarını söyledi. Tunay Tavcı, "Oğlum, Gökçebey'deki evimizin yakınında bulunan 112 İstasyonu'na giderek, ambulans istedi. Görevliler, oğlumu hastaneye yönlendirdi. Hastanedeki doktor, ambulans verilmesi işlemlerini geciktirdi ve bizi oyaladı. Oğlum da işlemler uzayınca eşi doğurmak üzere olduğu için kendi aracıyla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne ulaşmaya çalıştı. Gelinim, hastane yakınlarında, aracın içerisinde doğurdu. Eğer ambulans vermiş olsalardı, böyle bir durum yaşanmayacaktı. Bebek, kalp ve solunum sıkıntısı çekiyor. Konya'ya götürüyoruz. Oğlum, doktor hakkında polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Biz de yine gerekli yerlere giderek, şikayetçi olacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Gökçebey'deki hastane önünde, mavi şeritli ambulans bulunduğunu, ailenin hasta için talep edilen kırmızı şeritli ambulansı beklemeden kendi araçlarıyla Çaycuma ilçesine yola çıktığını ve yolda doğumun başladığını öğrendiklerini söyledi. Konuyla ilgili başlatılan araştırmanın da sürdürüldüğü belirtildi.



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