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Otomobilde çıkan yangına, hırsızlık girişimi sebep olmuş

İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına, aracın teybini çalmaya çalışan bir hırsızın neden olduğu, kabloların kısa devre yaptığı belirlendi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki...

Otomobilde çıkan yangına, hırsızlık girişimi sebep olmuş
İZMİR'in Konak ilçesinde, park halindeki bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına, aracın teybini çalmaya çalışan bir hırsızın neden olduğu, kabloların kısa devre yaptığı belirlendi.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarındaki 1040 sokakta, içerisinde kimse bulunmayan, park halindeki 35 HB 7464 plakalı otomobilde dün gündüz saatlerinde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobili gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri,  müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yan taraftaki trafoya sıçramadan söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, otomobilin sahibine ulaşıp bilgi verdi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, bir hırsızın, teybini çalmaya çalıştığı otomobilin elektrik aksamında kısa devreye yol açtığı belirlendi.

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