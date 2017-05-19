Otomobil tasarımcısı Malkoç; Şu anki gençler çok mazeret buluyor

OTOMOBİL tasarımcısı Erbakan Malkoç, Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencilerle bir araya geldi. Yaşamının en zor zamanlarında bile karamsar olmadığını söyleyen Malkoç, "Mazeret yalandır. Başarılı olmak istiyorsanız ön yargılarınızdan ve mazeretlerinizden kurtulmak zorundasınız" dedi.İnegöl Genç İşadamları Derneği (İGİAD) ve Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi İşletme Topluluğu'nun işbirliği ile 'Erbakan Malkoç: Bir Girişimcilik ve Başarı Hikayesi' konulu söyleşiye düzenlendi. İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılan söyleşide konuşan Erbakan Malkoç, Ardahan’da 11 çocuklu bir ailenin üyesi olarak dünyaya geldiğini ve İlkokul çağında anne ve babasını kaybedince, İstanbul’da ağabeyinin yanına gittiğini söyledi.İlkokuldan sonra okuma hayalini kaybettiğini, onun yerine tamirci çırağı olma hayalini kurmaya başladığını ifade eden Erbakan Malkoç, yaşamının en zor zamanlarında bile karamsar olmadığını anlattı. Malkoç, "Gençlere bakıyorum da, o kadar çok mazeretleri bulunuyor ki. İlerlememek için tutunacağımız o kadar çok bahanemiz var ki, anlaşılır gibi değil. Mazeret yalandır. Başarılı olmak istiyorsanız ön yargılarınızdan ve mazeretlerinizden kurtulmak zorundasınız" dedi.GENÇLER HAYELLERİNİN PEŞİNİ BIRAKMASINTasarımcı Erbakan Malkoç, trenlerde dayak yiyerek aşağı atıldığı anısını da şöyle anlattı:"Bizim yaşımızdaki çocuklar okul sıralarında okurken biz hayat mücadelesi veriyorduk. Boynuma aküleri bağlar, yırtık gömlekle kar altında ustamın peşinde gezerdim. Hayatım boyunca kimse bana inanmadı. Yaradan öyle bir yetenek verdi ki herkesi mahcup ettim. İlkokul mezunuyum ama şimdi üniversitelerde girişimcilik ve liderlik dersi veriyorum. Gençlerden öyle övgüler alıyorum ki bu hazzı hiçbir şey yaşatamaz bana. Gençler kendilerine inansın. Asla iki tavşan kovalamasınlar, ikisini de kaçırırlar. Hayallerimi bırakmadım. Gençler de hayallerinin peşini bırakmasın."Şu anda 300’ün üzerinde otomobiller üzerinde mucitliği olan, 3 binin üzerinde de dünya genelinde patenti olan bir Türk olduğunu ifade eden Malkoç, Avrupa’nın En İyi Otomobil Tasarımcısı ödülünü aldığını ayrıca ‘2014 Avrupa Rekabet Kalite Ödülü’nün de sahibi olduğunu vurguladı.Gençlerden, ülkelerine sahip çıkmasını isteyen Erbakan Malkoç, "İnanç, ırk ve memleket milliyetçiliklerini hayatımdan çıkardım, sizlere de çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Amacımız vatana değer katmak olmalıdır. Hayatta başarılı olmak için; hayal kurun, yola çıkın ama hiçbir engele takılmayın ve çok çalışın. Hayatınızdan 'cek-cak' ekli kelimeleri çıkarın, sonuç odaklı çalışın" dedi.

FOTOĞRAFLI