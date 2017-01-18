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Otomobil su kanalına düştü : 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde, yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul- Samsun D-100 karayolu Osmancık İlçesi'nde meydana geldi. Samsun yönüne giden...

Otomobil su kanalına düştü : 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde, yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul- Samsun D-100 karayolu Osmancık İlçesi'nde meydana geldi. Samsun yönüne giden Hasan Çalı yönetimindeki 19 HL 420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Onurcan Karağaç yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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