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Otomobil sevdalılarından çocuk istismarına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da modifiye otomobil tutkunları, çocuk istismarına karşı seslerini duyurmak için kortej eşliğinde şehir turu attı. Modifiye otomobil sevenlerden oluşan Muğla 'Team48' adlı grup, 'Çocuk susar sen susma. Susmuyoruz'...

Otomobil sevdalılarından çocuk istismarına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA'da modifiye otomobil tutkunları, çocuk istismarına karşı seslerini duyurmak için kortej eşliğinde şehir turu attı.
Modifiye otomobil sevenlerden oluşan Muğla 'Team48' adlı grup, 'Çocuk susar sen susma. Susmuyoruz' sloganı adı altında etkinlik düzenledi. Modifiye tutkunları, Muğla'da bir araya gelerek, polis eskortu eşliğinde, Türk bayrağı açarak şehir turu attı. Yarım saat süren şehir turu Şehitler Anıtı'nda son buldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Gruptakiler hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dağıldı.

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