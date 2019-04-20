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Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 5 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refujdeki demir bariyere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana...

Otomobil refüjdeki bariyere çarptı: 5 yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refujdeki demir bariyere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Bağbaşı yönüne giden Fatma Tağcı(45), 09 EA 883 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki demir bariyere çarptı. Kazada Tağcı ile yanındaki Esin Şimşek(19), Güldane Öztekin (19), Havva Öztekin (7) ve Şerife Öztekin (42) otomobilde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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