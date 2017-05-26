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Otomobil, park halindeki 2 taksiye çarptı: 2 yaralı

  Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, 25 yaşındaki Halil Bülent Orhon yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 taksiye çarptı. Kazada Orhon ile taksi şoförü...

Otomobil, park halindeki 2 taksiye çarptı: 2 yaralı

 

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, 25 yaşındaki Halil Bülent Orhon yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 2 taksiye çarptı. Kazada Orhon ile taksi şoförü 42 yaşındaki Tolga Yaşar Aktolga yaralandı.
Kaza, Mithatpaşa Caddesi Fahrettin Altay Meydanı yakınlarında bugün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne giden Halil Bülent Orhon, yönetimindeki 35 DEG 13 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 35 T 5646 ve 35 T 5278 plakalı 2 taksiye çarptı.
Sürücü Halil Bülent Orhan ile çarptığı taksilerden 35 T 5646 plakalı araçta bulunan şoför Tolga Yaşar Aktolga yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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