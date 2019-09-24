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Otomobil özel halk otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı 

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() TEM Otoyolu'nda önünde seyreden özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1'i kadın 3 kişi yaralanırken otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa...

GENEL 24.09.2019, 02:06
Otomobil özel halk otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı 

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,() TEM Otoyolu'nda önünde seyreden özel halk otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 1'i kadın 3 kişi yaralanırken otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişinde bir otomobilin önünde seyreden özel halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa geçişi Ankara istikametinde 23:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Emre Köksal idaresindeki 34 TS 7632  plakalı otomobil, TEM Otoyolu Ankara istikametinde  seyir halinde iken önünde seyreden Abdülkerim Okta idaresindeki içinde yolcu olmayan 34 YN 1943 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. 

SÜRÜCÜ OTOMOBİLDE SIKIŞTI
Çarpanın etkisiyle otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralanırken sürücü Emre Köksal, bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  otomobilde sıkışan Emre Köksal, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa alındı. yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Kazaya karışan  otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


 

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