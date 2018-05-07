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Otomobil kaputundan yılan ölüsü çıktı

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde oto tamircisi Recep Akbulak'ın tamire çalıştığı otomobilin kaputundan, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda yılan ölüsü çıktı. Tatvan ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde oto motor ustası olarak...

Otomobil kaputundan yılan ölüsü çıktı
BİTLİS’in Tatvan ilçesinde oto tamircisi Recep Akbulak'ın tamire çalıştığı otomobilin kaputundan, yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda yılan ölüsü çıktı.
Tatvan ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde oto motor ustası olarak çalışan Recep Akbulak, tamir için getirilen otomobilin kaputunu açtı. Otomobilin hortumlarını kontrol etmek isteyen Akbulak, elinin uzattığında yılanı fark etti. Önce büyük korku yaşayan Recep Akbulak, daha sonra da yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Akbulak, yılanın ölü olduğunu belirledi.
İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Recep Akbulak, "10 yıldır sanayide usta olarak çalışıyorum. Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bulunduğu yerde ölen yılanı çıkarmak 1 saatimi aldı" dedi.

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