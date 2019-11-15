Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, kavşakta otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi girişindeki Kadıköy kavşağında meydana geldi. Ali Öğe'nin kullandığı 06 KGK 33 plakalı kamyonet ile Yusuf Karaduman yönetimindeki otomobil, çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Karaduman ile yanındaki Zeynep Ceylin ve Tuğba Karaduman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



