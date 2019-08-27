Son Dakika
Otomobil hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
EYÜPSULTAN'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Eyüpsultan'da 31 Temmuz çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. 2 kişi girdikleri evden otomobil anahtarı...
GENEL 24.08.2019, 11:31
EYÜPSULTAN'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Eyüpsultan'da 31 Temmuz çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. 2 kişi girdikleri evden otomobil anahtarı ve 3 bin 400 lira çaldı. Anahtarla kapı önündeki otomobili de çalan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI Mağdur M.G. hırsızlık olayını polis ekiplerine ihbar etti. Ekipler, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen Veysel C., Samet D. ve yanlarında bulunan S.C. (16) ekipler tarafından yakalandı. ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİ FİRARİSİ Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin konuyla ilgili yaptığı soruşturmada Veysel C.'nin 9 suç kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Samet D.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Veysel C. tutuklanırken diğer şüpheli Samet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin yanında olan 16 yaşındaki S.C ise Çocuk Şube Müdürlüğünden mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016