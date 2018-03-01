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Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı; polis defalarca ateş açarak durdurdu

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() BAŞAKŞEHİR'DE bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı....

Otomobil hırsızları ortalığı birbirine kattı; polis defalarca ateş açarak durdurdu

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()

BAŞAKŞEHİR'DE bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar  mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, şüphelendikleri araçtaki iki kişiye yaklaştı. Polisi fark eden şüpheliler çalıntı olan araçlarına binerek kaçmaya başladı. Bir süre kaçan şüphelileri  polis ekipleri bir sokakta sıkıştırdı.

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR
Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak  ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarpan şüpheliler başarılı olamayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı. 

POLİS ATEŞ AÇTI
Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor. Olayı anlatan bir mahalle sakini kadın ,  "Sesleri duyduk, oğlum 'eğil' dedi yere eğildik. Eğildikten sonra bekledik biraz. Oğlum 'Herhalde hırsız yakaladılar' dedi.  Çok silah sesi duyduk. Araçlar  hasar görmüştü" diye konuştu.


fotoğraflı

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