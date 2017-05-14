Otomobil hafif ticari araca çarptı 6 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşan otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden 19 yaşındaki Onur Terzi idaresindeki 41 N 6544 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Tekin Belgiç idaresindeki 78 SV 067 plakalı hafif ticari araca çarparak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Onur Terzi ve yanından bulunan kimliği belirlemeyen bir kişiyle diğer araçta bulunan sürücü Tekin Belgiç, eşi Nergis Belgiç, çocukları 7 yaşındaki Tuana Belgiç ve 11 yaşındaki Esila Belgiç yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla kaldırıkları hastanelerde tedavi altına alındılar. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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