Otomobil direksiyonlu bisikleti ile şaşırttı

ADANA'da bisikletine monte ettiği otomobil direksiyonuyla trafikte ilerleyen kişi görenlerin şaşkına çevirdi.Bisikletine monte ettiği otomobil direksiyonuyla kent trafiğinin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde ilerleyen bisiklet sürücünü araçların arasında hızla ilerledi. Araçlarla yarışan sürücü, ayrıca ek olarak bisikletine taktığı korna ile de, diğer sürücüleri uyardı.Trafikte ilginç görüntüler oluşturan sürücü dana sonra ara sokaklara giderek gözden kayboldu.

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