Otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, Karadenizliler Mahallesi İskefiye Caddesi'nde meydana geldi. Nevin Tazegül (43), iddialara göre önüne çıkan bir yolcu otobüsüne yol vermek için manevra yapınca yönetimindeki 34 JB 2769 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, Akarca Deresi'ne yuvarlandı. Kazada, Nevin Tazegül ve oğlu Batuhan Berk Tazegül (18) yaralandı.Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ve oğlu, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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