Otomobil çarpmasıyla yaralanan yavru kediye sahip çıktılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin çarpmasıyla bacakları kırılıp, gözünden yaralanan yavru kediye hayvanseverler ve belediye sahip çıktı.

Malkara'nın Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yavru kediye, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı, sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Yaralanan kediyi gören çevredekiler, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekibi, aldıkları kediyi veterinere götürdü. Kedinin bacaklarının kırıldığı ve gözünden yaralandığı belirlendi.

Yavru kediye sahip çıkanlardan Müslüm Önver, "Yavru kedinin ayağı kırılmış, gözü de hasar görmüş. Hayvanın bayağı canı yanıyordu. Mahalle sakinleri olarak bu duruma çok üzüldük ve belediyemize haber verdik. Yavru kediyi belediyeden gelen ekibe teslim ettik. Belediyemizin bu yavru kediye iyi bakacağından ve gerekli müdahaleyi yapacaklarından hiç şüphemiz yok. Daha henüz yavru bir kedi" dedi.



FOTOĞRAFLI