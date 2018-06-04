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Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu, motosiklet sürücüsü Ramiz Tilta (69) yaralandı. Kaza, Orhangazi ilçesinde anayol güzergahında dün meydana geldi. Yalova’dan Bursa yöne gelen Şaban...

Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, otomobilin önünde seyreden motosiklete çarpması sonucu, motosiklet sürücüsü Ramiz Tilta (69) yaralandı.
Kaza, Orhangazi ilçesinde anayol güzergahında dün meydana geldi. Yalova’dan Bursa yöne gelen Şaban Bostancı (34) idaresindeki 16 VV 692 plakalı otomobil, İznik kavşağına yaklaşık 50 metre mesafede önünde seyir halinde olan Ramiz Tilta idaresindeki 16 VG 783 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramiz Tilta yola savruldu. Başından yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yolun hemen karşısında bulunan özel bir sağlık kuruluşundan gelen doktorlar tarafından yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra olay yerine sevk edilen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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