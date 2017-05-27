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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu şehir merkezi girişinde meydana geldi. Sultanhisar'dan Nazilli yönüne...

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu şehir merkezi girişinde meydana geldi. Sultanhisar'dan Nazilli yönüne giden 27 yaşındaki Hakan Lekesiz, yönetimindeki 48 RC 125 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobilin yol kenarındaki beton aydınlatma direğe çarptığı kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 17 yaşındaki Onur Dumanoğlu, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde öldü. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü Lekesiz ile kazada yaralanan bir diğer arkadaşı 30 yaşındaki Cevdet Kılıç'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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