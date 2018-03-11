BODRUM'da düzenlenen Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi, 4'üncü ayak yarışları yapıldı.

Bodrum'da düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesi'nin 4'üncü ayak yarışlarında yapıldı. Era Bodrum Yelken Kulübü ve The Bodrum Cup işbirliğiyle düzenlenen yarışlara, 9 tirhandil tekne katıldı. İlk gün yarışlarında BIOR nedeniyle emniyet açısından Karaada Boğazı'nı minik sporculara bırakan yelkenciler, coğrafyanın batı tarafında Görecek Adası Burnu, Çelebi Adası ve Köçek Sığlığı üçgeninde bir şamandıra, bir coğrafi yarış yaptı. Yelkenciler, yaklaşık 20 milli rota için yelken açtı. Gün boyu yarışan yelkenciler, akşam ise 17-18 Şubat'ta yapılan üçüncü ayak yarışlarının ödül töreni için bir araya geldi. Bir barda düzenlenen ödül töreninde üçüncü ayakta dereceye giren yelkencilere ödülleri verildi. Üçüncü ayak yarışlarında 'Hızır' teknesi birinci, 'Gargantua' teknesi ikinci ve 'Kalita' teknesi ise üçüncü oldu. Organizasyon komitesi tarafından yelkencilere ödülleri verildi.

Otokar Tirhandil Cup 2018 Kış Trofesinin 4'üncü ayağı bugün yapılacak olan ikinci gün yarışları ile son bulacak.



FOTOĞRAFLI