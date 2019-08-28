Otogarda taksilere denetim
Gökhan ÇELİK-Ümit UZUN/ İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, bazı taksiciler kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almıyor. Şehirler arası yolcu otobüsleri ile İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler, ellerinde...
Gökhan ÇELİK-Ümit UZUN/ İSTANBUL, () BAYRAMPAŞA'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda, bazı taksiciler kısa mesafe gerekçesi ile yolcu almıyor. Şehirler arası yolcu otobüsleri ile İstanbul'a gelen yerli ve yabancı turistler, ellerinde bavulları ile uzun süre taksi beklemek zorunda kalıyor. Bu yüzden otogar içindeki bazı taksi duraklarında zaman zaman taksi bekleyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Beklemekten sıkılan vatandaşların bir kısmı, taksi yerine otobüs ve metro gibi alternatif toplu taşıma araçlarına yönelirken bir kısmı da çareyi taksi şoförleri ile pazarlık yapmakta buluyor. Pazarlığa rağmen yolcu almayan taksi şoförleri vatandaşları, otogara yolcu bırakıp dönmekte olan boş taksilere yönlendiriyor.
POLİS SIKI TAKİBE ALDI
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, şikayetler üzerine 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı.Taksilerle ilgili kontrollerini yapan ekipler, onlarca taksiciye evraklarının eksikliği nedeniyle cezai işlem uyguladı.
Aracı bağlanan taksicilerden Kudbettin Bilir, “Her gün bir kanun çıkarıyorlar biz de şaşırıyoruz. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir kart çıkaracaklar belediye otobüs şoförü gibi herkes kartını okutup çalışacak. Ama o kartlar da işe yaramıyor işte. Bir makine koyacaklar herkes kartını okuttuğu zaman bütün arabalara geçip çalışabilecek" dedi.
Aracı bağlanan bir diğer taksi şoförü ise, “Taksicilerin başındakiler bu taksicilerle ilgilensin, öyle oturup göbek büyütmesinler. Taksici ekmeği için çıkmış, çalışıyor. Ne taksicilerle uğraşıyorsunuz. Bir evrakım eksik diye aracım bağlandı" diye konuştu.
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