Otogar bağlantı yolunda TIR devrildi

İSTANBUL -O-3 Otogar Bağlantı yolu Aksaray yönünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini, kaybettiği TIR devrildi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekipler devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay yerin çağrılan vinç yardımıyla devrilen TIR kaldırıldı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, ekipler devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay yerin çağrılan vinç yardımıyla devrilen TIR kaldırıldı.