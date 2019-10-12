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Otobüsünü oyuncakçı dükkanına çevirdi
OSMANİYE'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Fatih Çokan (28), yüzlerce oyuncağı aracında sergiliyor. Kendi aldığı oyuncakların yanı sıra arkadaşlarının da desteğiyle otobüsünü küçük bir oyuncakçı dükkanına...
GENEL 12.10.2019, 12:12
OSMANİYE'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Fatih Çokan (28), yüzlerce oyuncağı aracında sergiliyor.
Kendi aldığı oyuncakların yanı sıra arkadaşlarının da desteğiyle otobüsünü küçük bir oyuncakçı dükkanına çeviren Çokan, araca binen çocuklara bu oyuncaklardan vererek onları sevindirdiğini belirtti. Yolcular ise, 8 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Çokan'ın bez bebek ve metal arabalarla süslediği araçla yolculuk yapmanın görsel bir güzellik kattığını ve keyifli olduğunu söyledi.
Aracın kendisine ait olduğunu ve çocuklara özgü farklı bir çalışma yapmak istediğini belirten Çokan, "Babam daha önceleri at arabacılığı yapıyordu. Durumumuz olmadığı için o zamanlar oyuncak alamıyorduk. Ben de çocuklara yönelik böyle bir şey düşündüm. Çocuklara hediye vermek için aracıma oyuncak koydum. Arkadaşlarım da bana yardım ediyor. Destekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Aracına binen müşterilerinin farklı tepkileriyle karşılaştığını ifade eden Fatih Çokan, "Kimisi resim çektirmek istiyor, çocuklar hemen yanıma geliyorlar, onların hediyelerini verip konuşuyoruz. Çocuklar bir daha denk gelip bindiklerinde 'Anne yine o araba yine o amca' diye konuşuyorlar. Aileler de güzel karşılıyor. Maksat çocukların gönülleri hoş olsun. Yaşayabildiğimiz yere kadar, bu şekilde çocukların gülmesini elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.
Kendi aldığı oyuncakların yanı sıra arkadaşlarının da desteğiyle otobüsünü küçük bir oyuncakçı dükkanına çeviren Çokan, araca binen çocuklara bu oyuncaklardan vererek onları sevindirdiğini belirtti. Yolcular ise, 8 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Çokan'ın bez bebek ve metal arabalarla süslediği araçla yolculuk yapmanın görsel bir güzellik kattığını ve keyifli olduğunu söyledi.
Aracın kendisine ait olduğunu ve çocuklara özgü farklı bir çalışma yapmak istediğini belirten Çokan, "Babam daha önceleri at arabacılığı yapıyordu. Durumumuz olmadığı için o zamanlar oyuncak alamıyorduk. Ben de çocuklara yönelik böyle bir şey düşündüm. Çocuklara hediye vermek için aracıma oyuncak koydum. Arkadaşlarım da bana yardım ediyor. Destekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Aracına binen müşterilerinin farklı tepkileriyle karşılaştığını ifade eden Fatih Çokan, "Kimisi resim çektirmek istiyor, çocuklar hemen yanıma geliyorlar, onların hediyelerini verip konuşuyoruz. Çocuklar bir daha denk gelip bindiklerinde 'Anne yine o araba yine o amca' diye konuşuyorlar. Aileler de güzel karşılıyor. Maksat çocukların gönülleri hoş olsun. Yaşayabildiğimiz yere kadar, bu şekilde çocukların gülmesini elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.
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