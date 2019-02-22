Otobüste fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü 

NİĞDE'de özel halk otobüs şoförü Hamza Özkaynak (46), fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.Niğde Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen kadın, şoför Hamza Özkaynak'ın arkasındaki koltuğa oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı. İsmi açıklanmayan kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, hiç beklemeden aracını güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kadın yolcu, sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.FOTOĞRAFLI