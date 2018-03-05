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Otobüsler yıkanırken, yüzde 75 su tasarrufu sağlanıyor

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi ulaşım kurumlarından ESHOT Genel Müdürlüğü'nce, belediye otobüsleri yıkanırken, kullanılan su, devirdaim yoluyla arıtmaya bağlandı. Bu sayede günde 201 ton tasarruf sağlanırken, Buca Gediz,...

Otobüsler yıkanırken, yüzde 75 su tasarrufu sağlanıyor

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi ulaşım kurumlarından ESHOT Genel Müdürlüğü'nce, belediye otobüsleri yıkanırken, kullanılan su, devirdaim yoluyla arıtmaya bağlandı. Bu sayede günde 201 ton tasarruf sağlanırken, Buca Gediz, Çiğli ve İnciraltı’da kullanılan sistemin yeni 6 tesisle geliştirilmesini hedefleyen ESHOT yetkilileri, günlük su tasarrufu miktarını 603 tona çıkaracak.
İzmir'de küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek ve tüm yerleşim birimlerinde sağlıklı suya eşit ulaşılmasını sağlamak için önemli çalışmalar yürütülürken, mevcut kaynakları koruyup, atık suları değerlendiren sistemler öne çıkarılıyor. Bu çabanın örnek çalışmalrından biri, ESHOT Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Kentte her gün 2 bin civarında otobüsle sefer yapan ESHOT, bu araçların yıkanması sırasındaki su sarfiyatını azaltmak amacıyla Buca Gediz, Çiğli ve İnciraltı’da kurduğu tesislerle günde 201 ton, ayda 6 bin ton, yılda ise 72 bin ton su tasarrufu sağlıyor. ESHOT, bu 3 arıtma tesisine aynı sistemle çalışacak yeni 6 tesis daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni tesislerin biri Buca Gediz’de, diğerleri ise Buca Adatepe, Mersinli, Karşıyaka Soğukkuyu, Torbalı ve Urla garajlarında olacak. 9 tesisin de devreye alınması ile birlikte su tasarrufu günde 603 ton, ayda 18 bin ton, yılda 217 bin tona çıkarılacak. 6 tesis de bu yıl içinde devreye alınacak.
ESHOT tarafından projelendirilen sistem, otobüslerin yıkanmasının ardından ortaya çıkan atık suların devir-daim yoluyla arıtmaya bağlanması esasına dayanıyor. Böylece doğal arıtmanın ardından dönüşüme tabi tutulan sular, yeniden kullanılarak, fazla sarfiyatın önüne geçilmiş oluyor. Arıtmadan dönen su, belli oranda şebeke suyuyla karıştırılarak, kullanıma veriliyor. Sistem sayesinde yüzde 75 oranında su tasarrufu sağlanıyor. Sefere çıkarılmadan önce her gün yıkanan otobüslerin her biri için kullanılan ortalama 280 litre su, böylece 70 litreye kadar indiriliyor. İZULAŞ’ın da Belkahve’de 1 atık su önlem ve geri dönüşüm tesisi bulunuyor.
ÖĞRENCİLERE DE ÖRNEK OLDU
Öte yandan 'Oto Yıkamada Arıtma ile Su Tasarrufu' konulu projeleri için çalışma yapan İzmir Büyük Çiğli Özel Türk Koleji Robotik Takımı üyeleri, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Çiğli’deki atık su önlem ve geri dönüşüm tesisini ziyaret ederek, bilgi aldı.

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