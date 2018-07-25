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Otobüsle kaçak göçmen taşıyan 3 kişi tutuklandı

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 26 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni taşırken otobüslerinin arızalanması üzerine olay yerine gelen polise ekipleri tarafından yakalanan şöför ve 2 muavin tutuklandı. İran'dan Türkiye'ye yolcu...

Otobüsle kaçak göçmen taşıyan 3 kişi tutuklandı
TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren 26 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni taşırken otobüslerinin arızalanması üzerine olay yerine gelen polise ekipleri tarafından yakalanan şöför ve 2 muavin tutuklandı.
İran'dan Türkiye'ye yolcu taşıyan şoför A.Ö. (27) ve muavinleri A.T. (48) ile B.G. (33) Ağrı sınırından ülkeye giriş yaptıktan sonra araca kaçak göçmenleri de aldı.
Türkiye topraklarına girdiğinde ülkeye kaçak yollarla gelen Afganistan uyruklu 5 kişi ve Pakistan uyruklu 21 kişiyi 'nakil belgesi' bulunan diğer göçmenlerin arasına alan şoför ve muavinler İstanbul'a gitmek üzere seyir ederken otobüs Sakarya'nın Hendek ilçesinde arıza yaptı.
Araçtan inen sürücü ve 2 muavini sorunu çözemeyince olay yerine polis geldi. Göçmenlerin nakil belgesiyle taşındığını söyleyen şahıslardan şüphelenen polis araçtaki tüm göçmenleri aşağıya indirdi.
Tek tek belge kontrolü yapan ekipleri, yabancı uyruklu şahıslardan 26'sının kaçak olduğunu anlayınca sürücü ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüpheliler, işlemleri sonrası çıkarıkdıkları mahkemece 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.
Araçtaki belgesiz olan 27 kaçak göçmen ise yapılan işlemleri sonrası ülkelerine geri gönderildi.

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