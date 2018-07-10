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Otobüse yetişmek isterken taksi çarptı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()  - BEŞİKTAŞ Bararos Bulvarı'nda duraktaki otobüse yetişmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye taksi çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken,...

Otobüse yetişmek isterken taksi çarptı

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()  - BEŞİKTAŞ Bararos Bulvarı'nda duraktaki otobüse yetişmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye taksi çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüs duraklarına gitmek için trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan  Aslan Utka'ya o sırada Yusuf Aşka kullandığı  34 TEA 16 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Utka'nın yardımına çevrede bulunanlar koştu. Yaralı Utka kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Utka'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı Levent istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Kazaya karışan taksi sürücüsü Yusuf Aşka, "Biz yeşil ışıkta ilerliyorduk. Bu arkadaşta kırmızı ışıkta duraklardaki otobüse yetişme için koşmaya başladı. Koşunca benim araca çarparak yere düştü"  dedi.

(FOTOĞRAF)

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