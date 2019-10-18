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Otobüs yolcusunun bagajından 200 kilo deniz ürünü çıktı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otobüs terminalinde, otobüs yolcusunun bagajından 200 kilogram deniz ürünü çıktı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a gelen otobüsteki...
GENEL 18.10.2019, 15:36
MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otobüs terminalinde, otobüs yolcusunun bagajından 200 kilogram deniz ürünü çıktı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a gelen otobüsteki yolculardan T.A.'nın bagajından şüphelendi. Çöp poşetine sarılı kutuyu kontrol eden zabıta, 200 kilogram kalamar, somon füme, midye, levrek, karides ve ıstakoz ele geçirdi. 15 bin TL değerinde olduğu bildirilen ve kötü koku yayan deniz ürünleri, tutanak tutulup, yasal işlemler için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a gelen otobüsteki yolculardan T.A.'nın bagajından şüphelendi. Çöp poşetine sarılı kutuyu kontrol eden zabıta, 200 kilogram kalamar, somon füme, midye, levrek, karides ve ıstakoz ele geçirdi. 15 bin TL değerinde olduğu bildirilen ve kötü koku yayan deniz ürünleri, tutanak tutulup, yasal işlemler için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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