beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

Otobüs ve kamyonlarda sayısal takograf zorunluluğu

Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, () ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 31 Aralık 2019'dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve verilerin bakanlığa gönderimi...

GENEL 03.01.2020, 08:34
Otobüs ve kamyonlarda sayısal takograf zorunluluğu

Ali ABLAY - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, () ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 31 Aralık 2019'dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu oldu.  Sürücü verilerinin analiz edildiği bu sistemle kazaların da önüne geçilmesi planlanıyor. Bu verilerin sistem üzerinden aktarılmasıyla şoförlerin sürüş saatleri ve hız aşımları analiz edilebilecek. Bu sistem sayesinde sürüş saatlerinde bir esneme olması önlenecek ve şoförler hız limitlerine uymak zorunda kalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan çalışmada,  sayısal takograflar, kamyon ve otobüslerde kara kutu görevi görürken, sürücü ve yolcuların da kendilerini güvende hissetmeleri amaçlanıyor.

YENİ SİSTEM SAYESİNDE KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Takograf üzerinden sayısal analiz yapılmasını sağlayan sistemin geliştiricisi olan firmanın Genel Müdürü Fırat Yılanlı , " Sayısal takograflar esasında ticari araçların birer kara kutusu niteliğinde. Sayısal takograflar üzerindeki aracın sürüş sürelerini, sürüş hızını, yapılan ihlalleri kaydeden bir elektronik cihazdır. Aracın belirli sensörleri ile entegre edilmiş bir cihaz, bu cihaz bu sensörlerden aldığı verileri kendi üzerine kaydediyor, bu kaydetmiş olduğu verileri de belirli sistemler aracılığıyla dışarıya verebiliyor. Bu sayısal takograflardan veri indirme ve bu verileri saklama hali hazırdaki yönetmeliklerimizde zorunlu olan bir şey ama bu indirilen verilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sistemlerine gönderilmesi 01.01.2020 tarihinde başladı,. Bu verilerin bakanlığın sistemine gönderilmesiyle birlikte bu verilerden analizler yapılabilecek. " dedi.

FİRMALARA PUANLAMA SİSTEMİ GELİYOR
"Firmalara, Bakanlık tarafından belirli puanlar verilecek, bu analizlerin sonucunda ortaya çıkacak bu puanlamalar. Bunların belirli metotları var tamamıyla bakanlığa özgü metotlar. " diyen  Yılanlı, şöyle konuştu:
"Burada firmaların en kritik noktası, bundan sonra hız limitlerine dikkat etmeleri, sürücülerin çalışma saatlerine dikkat etmeleri konuları çok kritikleşecek. Bunun bir de toplumsal boyutu var, hızlı bir kullanımın olmadığı daha güvenli yollarımız, yorgun olmayan ticari vasıta sürücülerinin olmadığı yollarımıza doğru gideceğine inandığımız bir proje oluyor. Takografın hafızasında birden fazla veri tutuluyor, veriler farklı şekilde sınıflandırılıyor, öncelikle takografı süren kişinin bir kimliği alınıyor, toplumda dijital ehliyet diye tabir edilen bir kart ile gerçekleşiyor, ilk veri burada oluşuyor. Sayısal takograftaki sürücünün kim olduğunu hatta yedek sürücünün kim olduğunu, öncelikle takograf bunu kendi hafızasına alıyor. Daha sonra sürüş başlamadan önce manuel olarak siz araç başında herhangi bir çalışma yapıyorsanız bu verileri kaydediyor, otomatik olarak araçın belirli sensörleriyle entegre olduğu için hızlanma başladığında artık çalışma bilgilerini kaydediyor. Bu çalışma bilgileriyle birlikte eğer bir hız aşımı varsa bunu kaydediyor, takografa bir manipülasyon varsa onu kaydediyor, bu verileri belirli bir süre hafızasında tutabiliyor, bu kaydetmiş olduğu verilerin ilgili sürücünün verisini de sürücü kartının üzerindeki cipe kopyalıyor. Genel anlamda en değerli bilgiler bu aracı kim kaç saat sürdü, ne zaman hız sınırlarının üstüne çıktı. Puanlama sistemiyle birlikte yollarımızın nasıl kullanıldığı, nerelerde nasıl bir hızlanmanın olduğunu tespit edecek bu sistem, bu bakanlığımız için çok önemli bir yapı. Diğer bir hususta firmalarımız acısından sayısal takograf verilerinin araçtaki kaydedilmiş bütün verilerinin bir yere gönderilmesi firmalar için otokontrol sistemi oluşturacak. " 

"BİR ŞOFÖR 24 SAATTE 9 SAAT ARAÇ KULLANABİLİR"
Uzun zamandır otobüs şoförlüğü yapan Hasan Geniş ise yeni sistemle ilgili olarak şunları söyledi:
"2020 yılında yürürlüğe giren olan takograflar şoförün yaptığı hızı, kaç saat sürdüğünü, kaç saat dinlenmiş bunu gösteren bir raporlama sistemi olacak. Trafik polisleri bu raporlara baktıkları zaman her şeyimizi görebiliyorlar. Haftalık tatilimiz, hız limitleri, kullanım saatleri, hepsi yazıyor. Biz otogardan çıkarken tutanak tanzim ediyoruz, isim yazıp imzalıyor ve Trafik polisleri de bu araç yola gidebilir diyerek mühürlüyor bizim yolculuk yapabilmemize izin veriyorlar. Bu takograflar eski takograflara ve kartlara benzemiyor, dijital diye geçiyor, bunlar bilgileri bir yıl saklayabiliyor. Otobüsler duble yollarda 98 Kilometre hız yapabiliyor, otobanda 108 Kilometre hız yapabiliyor, bunu aşamayız. Aştığımız zaman trafik kontrol noktasında polisler bu raporları incelediğinde ceza kesebiliyor, o yüzden otobüsler bilinçsiz şekilde hız yapamaz. Takografa kartımı taktığım zaman dört buçuk saat sürebiliyorum, dört buçuk saat sonra diğer şoför arkadaş gelip direksiyona geçiyor ve kartını takıyor. Bir şoför 24 saatte 9 saat araç sürebilir. Bu cihazlarda da 1 dakika fazla süremezsin. Bütün araçlarda bu cihazdan kullanılacak artık. bu cihaz ne kadar sürmemize izin verirse o kadar sürebiliyoruz, yola göre yedek şoförler de artıyor. Sistemin faydası oldu, diğer sistemde oynamalar olabiliyordu ama bunda oynama yapılamıyor. " şeklinde konuştu.

"HERŞEYİMİZ KARTTA OLACAK"
Otobüs şoförü olan Vehbi Şahin de şöyle konuştu:
"Bunun tek güzel tarafı bir önceki gün gittiğin yolun verilerini 1 sene sonra da görebiliyorsun. Eski takografta bilgiler kaybolabiliyordu kağıt olduğu için ama bunda öyle bir ihtimal yok. Bunun bir özelliği, biz raporlar almak zorunda kalmayacağız, bize ilk çıktığında anlatılan, biz kartımızı Polis Trafik Şube denetlemeye gireceğiz kartımızı vereceğiz, onlar bizim bilgilerimizi oradan öğrenecekler. Kaç saat sürmüşüm, hafta tatili yapmış mıyım, kaç gün istirahat etmişim, kaç saat araba sürmüşüm her şeyimiz kartta. Bunda kartsız sürüş yaptığınız zaman zaten polis görüyor, kartsız sürüş yapmışsın 5 dakika 10 dakika bile olsa polis 'niye kartsız sürdün' diye soruyor. Bunlarda kartsız sürüş yapamıyoruz, mola süresi geldiğinde kendisi ikaz uyarısını veriyor, hafta tatilini bildiriyor, aktivasyon dediğimiz bir şey var, şoförün öz bilgisini alıyoruz. Minimum 6 gün araç kullanıp, 24 saat istirahat edip 7.gün arabamıza binmemiz gerekiyor ve biz bütün kuralları mecburen uyguluyoruz. Hız yapma şansımız yok, bütün trafik kurallarına uymak zorundayız, istirahatlerimizi de yapıyoruz." dedi.
(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort