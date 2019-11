Otobüs şoförü, rahatsızlanan öğrenciyi hastaneye yetiştirdi

ISPARTA'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) eğitim gören Osman K., okula gitmek için bindiği özel halk otobüsünde fenalaştı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Osman K., şoför Süleyman Ateş tarafından otobüsle hastaneye yetiştirildi.Çünür kavşağından Cuma günü sabah saatlerinde okuluna gitmek için otobüse binen SDÜ öğrencisi Osman K., aniden rahatsızlandı. Şoför Süleyman Ateş, kırmızı ışıkta beklerken öğrencinin rahatsızlandığını fark edip, güzergahını değiştirerek SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne yöneldi. Şoför Süleyman Ateş, öğrenciyi kapının önüne kadar getirip, sağlık görevlilerine teslim etti. Tedaviye alınan epilepsi hastası Osman K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.'EN YAKIN HASTANEYE DÖNDÜM'Şoför Süleyman Ateş, "Cuma günü çalıştığım hat SDÜ Batı Yerleşkesi idi. Öğrenci kardeşlerimizi okullarına götürmek için duraklardan aldım. Trafik ışıklarında beklemeye başladım. Sınav haftası olduğu için otobüs doluydu. Bir anda arka sıralardan bağrışma sesleri geldi. İlk etapta kavga çıktığını düşündüm. Kontrol etme amaçlı ayağa kalktığımda gençlerin yardım çığlıklarını duydum. Güzergahıma en yakın SDÜ Hastanesi'ne döndüm. İlk müdahale otobüsün içinde öğrencilerle birlikte yapıldı. Ambulansın gelmesini beklemeye vaktimizin kalmadığını düşündüm ve direkt öğrencilerden sağlık görevlilerine haber vermesini istedim. Otobüstekiler hastanenin acil servisini aradı ve durumu izah etti. O esnada hastaneye giriş yaptım. Sağ olsun sağlık görevlileri bizi dışarıda sedye ve tekerlekli sandalyeyle bekliyormuş. Hemen hastamızı sağlık görevlilerine teslim ettik. Sınav haftası nedeniyle diğer öğrencilerimizin sınavlarına geç kalmaması için güzergahımıza devam ettik" diye konuştu.'HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ SAĞLIK'Öğrencinin durumunun iyi olduğunu öğrendiğini anlatan Süleyman Ateş, "Allah korusun, aynı durum bir daha olsa, yine tereddüt etmeden en yakın sağlık kuruluşuna yönelirim. Her şeyden önemlisi sağlık. Rabbim bütün hastalarımıza şifalar versin" dedi.'YOLCULARIMIZIN CANI ÖNCE ALLAH'A, SONRA BİZLERE EMANET'Isparta Özel Halk Otobüsü Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner de şoförü kutlayarak ilerleyen günlerde ödüllendirileceğini söyledi. Daşdöner, "Şoförlerimiz bu tür vakalarda neler yapacağını çok iyi biliyor. Her şeyden önemlisi yolcumuzun sağlığı ve can güvenliğidir. Yolcularımızın canı önce Allah'a, sonra bizlere emanet. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle" dedi.