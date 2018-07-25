Otobüs şöförü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci sakinleştirdi

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünde öfke nöbeti geçiren otizmli genci, şöför Muhammet Yağcı araçtan indirerek yaklaşık 25 dakika yürütüp derin nefes aldırarak sakinleştirdi. Şöförün duyarlı davranışı, yolcuların takdirini topladı.​Kandıra ilçesinden İzmit yönüne giden Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş.'ye ait 800 K numaralı otobüste annesi Songül Baştan ile birlikte yolculuk eden otizmli Berkay Baştan, kriz geçirdi. Otobüs şoförü Muhammet Yağcı, aracı yol kenarına çektikten sonra 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Baştan, ardından Berkay Baştan'ı otobüsten indirerek gezintiye çıkardı. Sakinleşmesi yönünde telkinler yaparak yol kenarındaki mısır satıcılarından mısır alıp dikkatini dağıttı. Yaklaşık 25 dakika boyunca Berkay'ı hareket ettirerek sakinleştirmeyi başaran Yağcı'nın bu davranışı, otobüsteki yolcuların takdirini topladı. Berkay Baştan, gelen ambulansla kontrol amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (Koç-Der) Başkanı İlkin Kılıçaslan, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Yasin Özlü’ye şoför Muhammet Yağcı’nın yaptığı davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti. Ardından otobüs şoförü Muhammet Yağcı’ya anne Songül Baştan ve Koç-Der yetkilileri duyarlı davranıştan ötürü plaket ve çiçek verdi.

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