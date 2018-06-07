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Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()- ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Sivas...

Otobüs kazasında ölen öğretmen adayı Kübra, toprağa verildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ()- ERZİNCAN'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden sınıf öğretmenliği mezunu Kübra Sürücü (22), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Kübra Sürücü yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı. 18 yaralıya ayakta müdahale edilirken, diğer 11 yaralı ise önce Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
MEZUN OLUP, EVİNE DÖNÜYORDU
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan Kübra Sürücü'nün, eğitim döneminin sona ermesinin ardından memleketine dönmek için yola çıktığı ortaya çıktı. 
İsmail ve Ayşe Sürücü çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan Kübra Sürücü'nün cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, merkeze bağlı Günebakan köyündeki baba ocağına getirildi. Köy camisinde öğlende kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Milli Eğitim İl Müdürü Aziz Gün, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından köy mezarlığına götürülen Kübra Sürücü'nün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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