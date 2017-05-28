Otobüs kazasında ölen öğrenciler için çelenk bıraktılar (2)

KUZENLER GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Kalecik İlçesi yakınlarında 8 kişinin yaşamını yitirdiği 34 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki İlknur Bideci ile kendisinden bir yaş küçük amcasının kızı Öznur Bideci'nin cenazeleri, Kastamonu'nun Küre İlçesi'nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Ankara'da sınava girecek olan Öznur Bideci, yanına amcasının kızı İlknur Bideci'yi de alarak dün sabah saatlerinde otobüsle Kastamonu'dan yola çıktı. Amca kızlarının içerisinde bulunduğu otobüs, Çankırı-Çandır yol ayrımında sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Kazada Öznur Bideci ile İlknur Bideci yaşamını yitirdi. İki genç kızın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kastamonu Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Evlerinin önüne getirilen İlknur ve Öznur Bideci'nin cenazeleri helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Alacık Köyü Çolak Mahallesi Cami'ne götürüldü. Kastamonu İl Müfütüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazı sırasında Bideci ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kuzenlerin cenazeleri köydeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.



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