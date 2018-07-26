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Otobüs beklerken 'Bilge Ekran' ile öğreniyorlar

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde otobüs duraklarına konulan 'Bilge Ekran' uygulaması ile vatandaşlar, otobüs beklerken hem öğreniyor hem de okuma alışkanlığı kazanıyor. Yıldırım Belediyesi'nin, 'Kısa kısa, azar azar, çoğa...

Otobüs beklerken 'Bilge Ekran' ile öğreniyorlar
BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde otobüs duraklarına konulan 'Bilge Ekran' uygulaması ile vatandaşlar, otobüs beklerken hem öğreniyor hem de okuma alışkanlığı kazanıyor.
Yıldırım Belediyesi'nin, 'Kısa kısa, azar azar, çoğa doğru' ilkesiyle okuyan bir toplum yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı 'Bilge Ekran' uygulamasını, otobüs duraklarında hizmete girdi. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar, 'Dram-aşk, komedi, tarihi yerler, aksiyon-macera, felsefi, pratik bilgiler, dini, fantastik-bilim kurgu, edebi-anı-sohbet, şiir, fıkra-hikayecik, masal, bulmaca, Osmanlıca metinler, biyografi, divanlar-kasideler, günlük burç yorumları ve pdf kitaplar' olmak üzere 18 farklı başlıkta 106 içerik sunan uygulamayı kullanarak vakit geçiriyor. Yolcular, 'Bilge Ekran' uygulaması ile vakitlerini verimli kullanıyor.
Günde 2 binin üzerinde metin baskısı yapabilen uygulamaya özellikle öğrenciler ilgi gösterdi. Üniversite öğrencisi Burhan Çetin, böyle bir hizmeti ilk defa gördüğünü söyleyerek, "Tesadüfen dikkatimi çekti. Biraz inceleyince çok yararlı bir uygulama olduğunu gördüm. Yazarların biyografilerini ve Yıldırım’ın tarihi yerlerini merak ediyordum. Buradan aldığım çıktılarla hem yeni şeyler öğreniyor, hem de otobüste yolculuk yaparken sıkılmıyorum" dedi.

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