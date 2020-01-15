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Oto lastikleri, kedilere yuva olacak
GENEL 15.01.2020, 13:16
YALOVA'da, atıl oto lastikleri toplanıp, sokak kedilerine yuva yapılacak.
Yalova'da kent genelinde atıl durumda olan oto lastikleri Yalova Belediyesi ekipleri tarafından toplanıyor. Kentin muhtelif yerlerinden toplanan lastikler dezenfekte edildikten sonra geri dönüşümle kedi evleri olarak kullanılacak. Atıl durumdaki oto lastiklerinin sinek popülasyonunu da artırdığını belirten belediye yetkilileri, "Atıl durumdaki oto lastikleri şekilleri dolayısıyla yağışlar sonrasında içerisinde durgun su birikintisi oluşacak durumdadır. Bu durgun su birikintileri sivrisinekler için potansiyel yumurtalama noktası oluşturmaktadır. Bir sivrisinek ortalama dört yüz adet yumurta bırakır ve oto lastiği sinek popülasyonunun artmasında büyük rol oynar.Veteriner işleri Müdürlüğü olarak atıl durumdaki lastikleri toplayarak hem bu popülasyon artış riskini ortadan kaldırmayı, hem de toplanılan lastikleri temizleyip gerekli düzenlemeleri yaparak daha öncede şehrin çeşitli noktalarına koyduğumuz ‘kedi evleri’ olarak kullanıp, sokakta yaşayan canlarımıza barınma imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Yalova'da kent genelinde atıl durumda olan oto lastikleri Yalova Belediyesi ekipleri tarafından toplanıyor. Kentin muhtelif yerlerinden toplanan lastikler dezenfekte edildikten sonra geri dönüşümle kedi evleri olarak kullanılacak. Atıl durumdaki oto lastiklerinin sinek popülasyonunu da artırdığını belirten belediye yetkilileri, "Atıl durumdaki oto lastikleri şekilleri dolayısıyla yağışlar sonrasında içerisinde durgun su birikintisi oluşacak durumdadır. Bu durgun su birikintileri sivrisinekler için potansiyel yumurtalama noktası oluşturmaktadır. Bir sivrisinek ortalama dört yüz adet yumurta bırakır ve oto lastiği sinek popülasyonunun artmasında büyük rol oynar.Veteriner işleri Müdürlüğü olarak atıl durumdaki lastikleri toplayarak hem bu popülasyon artış riskini ortadan kaldırmayı, hem de toplanılan lastikleri temizleyip gerekli düzenlemeleri yaparak daha öncede şehrin çeşitli noktalarına koyduğumuz ‘kedi evleri’ olarak kullanıp, sokakta yaşayan canlarımıza barınma imkanı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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