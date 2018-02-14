Oto kurtarıcı ve vinç sürücülerinden 'Mehmetçiğe' destek

BURDUR'da oto kurtarıcı ve vinç sürücüleri, 'Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek için konvoy oluşturarak kent turu attı.Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde bir araya gelen yaklaşık 35 oto kurtarıcı ve vinç sürücüsü, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Sürücüler daha sonra konvoy eşliğinde Armağan İlci Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adliye Caddesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde klakson çalarak tur attı.Burdur Kurtarıcılar ve Vinççiler Birliği Başkanı Hakan Kip, "Vatanımız için göğsünü siper eden askerlerimiz için biz de vefa borcumuzu bu şekilde ödemek istedik. Afrin'deki askerlerimizin sağ salim annelerine, babalarına ve eşlerine kavuşmalarını diliyoruz. Bizler aynı zamanda Burdur'daki bütün vinç ve kurtarıcılar şehit ve gazi ailelerine ücretsiz hizmet veriyoruz" dedi.

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